Прогноз погоды на неделю: будет сухо и тепло

09.09.2024 | 12:41

По данным Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе кардинальных изменений в погоде на территории Пензенской области не ожидается.

«В регионе продолжит господствовать обширный Сибирский антициклон. Юго-восточным ветром будет закачиваться разогретый воздух с южных широт. Поэтому раннее бабье лето продолжается. На улице солнечно, сухо и тепло», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневное время с понедельника по пятницу воздух станет прогреваться до отметок +24...+29 градусов. Ночи будут прохладнее, температура +11...+16. Всю рабочую неделю ожидается переменная облачность.

В выходные осадков также не прогнозируется. Синоптики обещают, что будет ясно и в районе +26 градусов.

Бабье лето уйдет из Пензенской области после 18 сентября: температура днем станет ощутимо ниже, начнутся дожди.