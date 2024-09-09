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Общество

Прогноз погоды на неделю: будет сухо и тепло

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По данным Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе кардинальных изменений в погоде на территории Пензенской области не ожидается.

«В регионе продолжит господствовать обширный Сибирский антициклон. Юго-восточным ветром будет закачиваться разогретый воздух с южных широт. Поэтому раннее бабье лето продолжается. На улице солнечно, сухо и тепло», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневное время с понедельника по пятницу воздух станет прогреваться до отметок +24...+29 градусов. Ночи будут прохладнее, температура +11...+16. Всю рабочую неделю ожидается переменная облачность.

В выходные осадков также не прогнозируется. Синоптики обещают, что будет ясно и в районе +26 градусов.

Бабье лето уйдет из Пензенской области после 18 сентября: температура днем станет ощутимо ниже, начнутся дожди.

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