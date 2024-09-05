13 сентября в Пензе вновь планируют на сутки отключить воду

05.09.2024 | 10:56

В Пензе масштабное отключение воды, не состоявшееся 21 августа, пройдет 13 сентября. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

21 августа планировалось на сутки остановить насосную станцию водопровода «Коллективная» для технического ремонта и замены запорной арматуры на разводящей сети. Однако ночью случились коммунальные аварии, из-за которых жители ряда микрорайонов остались без воды.

В итоге запланированные августовские работы перенесли на сентябрь. Холодную воду отключат с 8:00 13-го до 8:00 14-го.

Под отключение попадают:

- в центре: ул. Пушкина, 126-186, Ставского, 10, Суворова, 117-196, Толстого, 2, 6, 34, 38, Пугачева, Новый Кавказ, Кулакова, 14, Бакунина, 141, Некрасова;

- в районе Райки: ул. Бекешская, Ключевая, Ново-Гражданская, пр-д Некрасова, ул. Солдатская, 1-й и 2-й Солдатские пр-ды, ул. Угловая, Весенняя, Проломная, Дарвина, пр-д Дарвина, ул. Жуковского, Гражданская, 1, 2 и 3-й Гражданские пр-ды, ул. Короленко, Тимирязева, пр-д Тимирязева, Сурикова, Чайковского;

- на Бугровке: ул. Карпинского, Средняя, 5-й и 6-й Средние пр-ды, ул. Мотоциклетная, 2-й пр-д Яблочкова, ул. Громова, 4, 5, 6 и 7-й пр-ды Громова, ул. Огарева, 1, 2 и 3-й пр-ды Огарева, ул. Полярная, Правды, 1-й Полярный пр-д, ул. Производственная, 1-й и 2-й Производственные пр-ды, ул. Брянская, Б. Бугровка, М. Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, 1, 2, 3, 4 и 5-й пр-ды Кольцова, ул. Красноармейская, Краснознаменная, 1-й пр-д Краснознаменный, ул. Маресьева, пр-д Маресьева, ул. Тульская, пер. Тульский, ул. Челюскина, пр-д Челюскина;

- в Заводском районе: ул. Ленина, Шмидта, Заводское Шоссе, Заводская, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударная, Кулибина, Циолковского, Беляева, Германа Титова, Воровского, Комсомольская, Докучаева, Гагарина, Ухтомского, Загоскина, Автоматный переулок;

- в районе Монумента воинской и трудовой славы пензенцев: пр. Победы, ул. 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, Коммунистическая, Пионерская, Декабристов, Западная, Ворошилова, Вяземского;

- в Цыганском Поселке: 1-я и 2-я Офицерские улицы, 1, 2, 3 и 4-й Офицерские пр-ды, ул. Придорожная, 1-й и 2-й Придорожные пр-ды, ул. Ряжская, Щербакова, пр-д Щербакова, Гончарова, пр-д Гончарова.

На период отключения техническую воду станут подвозить по следующим адресам:

- ул. Гагарина, 24, - в 13:00; 17:00; 20:00;

- ул. Пионерская, 4, - с 15:00;

- ул. 8 Марта, 23, - с 13:00;

- пр. Победы, 24, - с 19:00;

- ул. Суворова, 154а, - с 13:00;

- ул. Крупской, 9, - с 19:00;

- ул. Бекешская, 43, - с 13:00;

- ул. Коммунистическая, 35, - с 19:00.

Пензенцев просят иметь в виду, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.