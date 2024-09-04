В Пензе хотят ввести единую карту для участников СВО и их близких

04.09.2024 | 10:32

Во вторник, 3 сентября, на совещании в администрации Пензы обсуждался вопрос о введении персонализированных карт для участников спецоперации и членов их семей.

По этому документу можно будет бесплатно посещать зоопарк и кататься на муниципальных аттракционах в парке Белинского и его филиале Детском парке. Льгота действует с 1 октября 2023 года до официального окончания спецоперации.

Перечень документов, который необходимо предъявить в кассу зоопарка или административные здания парков, был утвержден в январе. Сейчас льготнику требуется иметь копии следующих бумаг:

- документа, подтверждающего прохождение военной службы в ВС РФ;

- документа, удостоверяющего личность;

- документа, подтверждающего родственные связи несовершеннолетних детей, супруги (супруга) с участником СВО (свидетельства о браке, рождении детей, усыновлении, установлении опеки или попечительства).

Кроме того, требуется согласие на обработку персональных данных.

Если бумаги предоставляются не в полном объеме, право на льготу утрачивается.

Введение единой карты даст возможность не предъявлять все необходимые документы. По мнению главы города Александра Басенко, проект может быть реализован к следующему летнему сезону, сообщили в пресс-службе мэрии.