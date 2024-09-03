Сетевое издание|18+|Среда|4 сен 2024|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Участок дороги в 6-м проезде Пестеля на время перекроют

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Ближнем Арбекове на время изменят схему организации движения. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Речь идет об участке дороги в 6-м проезде Пестеля - в районе дома № 42 на улице Рахманинова.

«Он будет перекрыт для проезда с 8:00 4 сентября до 00:00 10 сентября», - говорится в объявлении.

Участок дороги в 6-м проезде Пестеля на время перекроют

Ограничение связано с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - обратились к населению в пресс-службе мэрии.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте