Участок дороги в 6-м проезде Пестеля на время перекроют

В Ближнем Арбекове на время изменят схему организации движения. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Речь идет об участке дороги в 6-м проезде Пестеля - в районе дома № 42 на улице Рахманинова.
«Он будет перекрыт для проезда с 8:00 4 сентября до 00:00 10 сентября», - говорится в объявлении.
Ограничение связано с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией.
«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - обратились к населению в пресс-службе мэрии.