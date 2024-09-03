Сетевое издание|18+|Вторник|3 сен 2024|13:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Подрядчик не выполнил ремонт кровли правительства и попал в черный список

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Организация, взявшаяся за ремонт кровли здания правительства Пензенской области, не смогла справиться со своими обязательствами. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

В ведомство поступило обращение от Управления делами губернатора и правительства Пензенской области о включении сведений о данной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Причина заключалась в том, что заказчик был вынужден в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

Госконтракт на сумму 13 млн 300 тыс. 340 руб. был заключен 11 июля 2023 года. Ремонт крыши здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 75, должен был закончиться не позднее 90 дней с этой даты. Однако процесс шел крайне медленно.

Часть работ была выполнена осенью. Заказчик, учитывая погодные условия, продлил срок до 15 июня 2024 года. Однако даже с учетом этого обстоятельства подрядчик не исполнил свои обязательства.

Независимая экспертиза показала, что работы были выполнены на сумму чуть больше 5 млн руб., причем качественно - только на 471 тыс. руб. А не выполнено задание было еще на 8 млн.

Подрядчик не представил каких-либо пояснений о причинах неисполнения обязательств. Также не приведено доказательств того, что в сложившейся ситуации виновен заказчик или третьи лица.

«Комиссия УФАС единогласно решила включить сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщили в пресс-службе ведомства.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте