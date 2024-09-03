Подрядчик не выполнил ремонт кровли правительства и попал в черный список

03.09.2024 | 09:37

Организация, взявшаяся за ремонт кровли здания правительства Пензенской области, не смогла справиться со своими обязательствами. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

В ведомство поступило обращение от Управления делами губернатора и правительства Пензенской области о включении сведений о данной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Причина заключалась в том, что заказчик был вынужден в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

Госконтракт на сумму 13 млн 300 тыс. 340 руб. был заключен 11 июля 2023 года. Ремонт крыши здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 75, должен был закончиться не позднее 90 дней с этой даты. Однако процесс шел крайне медленно.

Часть работ была выполнена осенью. Заказчик, учитывая погодные условия, продлил срок до 15 июня 2024 года. Однако даже с учетом этого обстоятельства подрядчик не исполнил свои обязательства.

Независимая экспертиза показала, что работы были выполнены на сумму чуть больше 5 млн руб., причем качественно - только на 471 тыс. руб. А не выполнено задание было еще на 8 млн.

Подрядчик не представил каких-либо пояснений о причинах неисполнения обязательств. Также не приведено доказательств того, что в сложившейся ситуации виновен заказчик или третьи лица.

«Комиссия УФАС единогласно решила включить сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщили в пресс-службе ведомства.