В Пензе 1 сентября общественный транспорт будет ходить иначе

30.08.2024 | 17:55

Из-за праздничной программы на Юбилейной площади в воскресенье, 1 сентября, в Пензе изменится схема движения общественного транспорта. С 16:30 до 20:00 автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ходить иначе.

Так, троллейбусы маршрутов № 6 и 7 с улицы 8 Марта станут поворачивать на Бекешскую и далее следовать по улицам Пушкина, Плеханова, Октябрьской, Володарского, М. Горького и Кирова.

В обратном направлении с улицы Кирова они поедут по улицам М. Горького, Володарского, Пушкина и Бекешской.

Автобусы № 54 и 82с и маршрутки № 4 и 99 c улицы 8 Марта также свернут на Бекешскую, далее пойдут по улицам Пушкина, Кулакова и Суворова.

«При движении в обратном направлении: с Суворова по Дзержинского - Коммунистическая - памятник Победы - Карпинского - ул. 8 Марта - пр. Строителей и далее по маршрутам», - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Кроме того, в выходные дни в районе Юбилейной площади изменится схема организации дорожного движения.

С 22:00 31 августа до 20:00 1 сентября будет запрещен проезд по улицам:

- Бакунина (от Толстого до Суворова и от Некрасова до Пугачева),

- Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина),

- Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева).

C 15:00 до 20:00 воскресенья нельзя будет проехать по улицам:

- Суворова (от Бекешской до Кулакова, за исключением общественного транспорта до 16:30),

- Толстого и Некрасова (от Суворова до Пушкина).