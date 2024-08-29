По инициативе ЕР и Минпроса отремонтировано 4,5 тыс. школ

29.08.2024 | 10:22

На заседании всероссийского штаба партии «Единая Россия» и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства образовательных учреждений обсудили итоги акции «Собери ребенка в школу», а также готовность зданий к началу учебного года, сообщает ER.ru.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта, которую реализуют ЕР и Минпрос с 2022-го, сдадут почти 4,5 тыс. школ, из них 406 - в этом году.

«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября - декабря 2024 года капитальный ремонт завершится еще в 327 зданиях школ», - рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов - лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение Президента РФ о строительстве 1 300 школ.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них - 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу еще 154 школ», - уточнил Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Так, в Пензенском регионе в 2024 году проводится капитальный ремонт 11 учебных заведений в 7 муниципальных районах и городских округах. В их числе 5 объектов, переходящих на 2025 год: три школы в Башмаковском районе, по одной - в Шемышейке и Пензе.

Координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Пензенской области Ольга Баландина подчеркнула, что работы ведутся опережающими темпами, чтобы школьники как можно скорее могли начать учиться в обновленных зданиях.

«Важно уделять процессу строительства и капитального ремонта школ пристальное внимание и держать ход работ на особом контроле. Все этапы от проекта до приемки отслеживает партийный десант, созданный в рамках народной программы партии», - отметила Ольга Баландина.

Уже 1 сентября двери откроют школы в микрорайонах Заря и ГПЗ, обе на 1 100 мест, а также школа на 550 мест в Бессоновке. Школа на 160 мест в селе Большой Вьяс Лунинского района функционирует с февраля этого года. Благодаря строительству 4 новых школ будет создано в общей сложности 2 190 учебных мест.

Владимир Якушев добавил, что партия также провела традиционную акцию «Собери ребенка в школу».

«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи - в новых регионах», - пояснил он.