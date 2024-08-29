Сетевое издание|18+|Четверг|29 авг 2024|10:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Эндокринолог: Любовь к орехам может привести к набору веса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 29 августа, празднуется последний из трех Спасов - Ореховый. О пользе и вреде орехов рассказала «Известиям» врач-эндокринолог Вероника Неудахина.

Орехи богаты витамином Е, магнием, фосфором, медью и марганцем, а также антиоксидантами, защищающими клетки от воспаления и образования большого количества свободных радикалов.

Регулярное употребление орехов может снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего», что благотворно действует на сердечно-сосудистую систему и служит профилактикой атеросклероза. Кроме того, орехи, особенно грецкие, содержат жирные кислоты омега-3, которые поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и память.

Вероника Неудахина также предупредила: с одной стороны, орехи за счет высокой калорийности дают чувство насыщения, с другой - из-за этого же качества их чрезмерное потребление может привести к набору веса. Поэтому рекомендуемая норма - около 30 граммов в день.

Также орехи могут вызывать у некоторых людей серьезные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

«Орехи в скорлупе обычно дольше сохраняют свои полезные свойства. Если орехи продаются на развес, лучше выбирать торговые точки с высоким оборотом продукции, чтобы быть уверенным в их свежести. Дома их лучше хранить в герметичной упаковке в прохладном и темном месте. Очищенные орехи лучше хранить в холодильнике или морозильнике, чтобы предотвратить прогоркание», - посоветовала врач.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте