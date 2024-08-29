Эндокринолог: Любовь к орехам может привести к набору веса

29.08.2024 | 08:19

В четверг, 29 августа, празднуется последний из трех Спасов - Ореховый. О пользе и вреде орехов рассказала «Известиям» врач-эндокринолог Вероника Неудахина.

Орехи богаты витамином Е, магнием, фосфором, медью и марганцем, а также антиоксидантами, защищающими клетки от воспаления и образования большого количества свободных радикалов.

Регулярное употребление орехов может снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего», что благотворно действует на сердечно-сосудистую систему и служит профилактикой атеросклероза. Кроме того, орехи, особенно грецкие, содержат жирные кислоты омега-3, которые поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и память.

Вероника Неудахина также предупредила: с одной стороны, орехи за счет высокой калорийности дают чувство насыщения, с другой - из-за этого же качества их чрезмерное потребление может привести к набору веса. Поэтому рекомендуемая норма - около 30 граммов в день.

Также орехи могут вызывать у некоторых людей серьезные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

«Орехи в скорлупе обычно дольше сохраняют свои полезные свойства. Если орехи продаются на развес, лучше выбирать торговые точки с высоким оборотом продукции, чтобы быть уверенным в их свежести. Дома их лучше хранить в герметичной упаковке в прохладном и темном месте. Очищенные орехи лучше хранить в холодильнике или морозильнике, чтобы предотвратить прогоркание», - посоветовала врач.