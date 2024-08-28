Должник пришел с сожительницей к приставам и попал в зону СВО

28.08.2024 | 21:29

Житель Белинского района изменил свои взгляды на жизнь и долги после того, как побывал в зоне СВО.

Мужчина был нерадивым отцом: не перечислял алименты. Его образ жизни разделяла сожительница, которая также отказывалась отдавать средства на содержание детей, за что привлекалась к уголовной ответственности.

«Счастливая парочка нигде не работала и всячески скрывалась от судебных приставов», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Однако женщину все-таки нашли и доставили в отделение приставов для составления очередного протокола за неуплату алиментов. Вместе с ней к служителям закона пришел и сожитель.

«В ходе составления протокола сотрудники службы предложили мужчине заключить контракт с Министерством обороны РФ, на что он дал положительный ответ», - сообщили в пресс-службе.

Мужчина отправился в зону СВО, прослужил 9 месяцев, получил ранение, а после вернулся домой на реабилитацию.

Он закрыл все свои долги и даже навестил отделение судебных приставов, где рассказал, что переосмыслил свою жизнь, а также поблагодарил служителей закона за изменение своей судьбы.