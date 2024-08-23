В корпусе больницы на ул. Краснова установят рентген-комплекс за 24 млн

23.08.2024 | 12:08

В хирургическом корпусе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, расположенном на Краснова, 60, установят телеуправляемый комплекс для рентгенодиагностики.

Капитальный ремонт помещений для него в здании 1968 года постройки уже идет.

Демонтированы полы, стены, вентиляционное оборудование. Следующими этапами станут усиление опорных плит швеллером, прорезка в полах кабель-каналов, установка рентгенозащитных окон и дверей.

Предполагается, что работа будет выполнена за полтора месяца.

Аппарат Р-600 «Полидиагност» стоимостью 24 млн рублей закуплен за счет средств областного бюджета, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.