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Общество

В корпусе больницы на ул. Краснова установят рентген-комплекс за 24 млн

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В хирургическом корпусе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, расположенном на Краснова, 60, установят телеуправляемый комплекс для рентгенодиагностики.

Капитальный ремонт помещений для него в здании 1968 года постройки уже идет.

Демонтированы полы, стены, вентиляционное оборудование. Следующими этапами станут усиление опорных плит швеллером, прорезка в полах кабель-каналов, установка рентгенозащитных окон и дверей.

Предполагается, что работа будет выполнена за полтора месяца.

Аппарат Р-600 «Полидиагност» стоимостью 24 млн рублей закуплен за счет средств областного бюджета, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото областного минздрава
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