За полгода в Пензенской области рак легкого выявили почти у 30 человек

19.08.2024 | 19:51

В Пензенской области за январь-июнь этого года выявили рак легкого у 29 человек. У 13 из них диагностировали 1-2 стадию болезни, что повышает шансы на полное излечение.

Как объяснили в областном минздраве, в некоторых случаях рак легкого протекает бессимптомно. Другие пациенты жалуются на длительный кашель, одышку, слабость, потерю веса.

Выявить новообразование на самых ранних стадиях помогает флюорография.

«На снимке врач-рентгенолог может различить определенный рисунок, дать точную оценку состояния легких и присутствие каких-либо изменений и нарушений: помутнение, затемнение или уплотнение в органах системы дыхания», - пояснили в минздраве.

Кроме этого, в выявлении рака легкого помогает анкетирование. В зоне риска люди, имеющие в анамнезе хронические заболевания бронхов или легких, кровохарканье, хрипы в грудной клетке.

Если у пациента имеются показания, то для подтверждения диагноза его направят на рентгенографию легких или КТ.