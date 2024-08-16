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Общество

Лето не кончилось: с 17 августа погода начнет радовать пензенцев

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В субботу, 17 августа, пензенцев ждет день, больше похожий на летний, чем несколько предыдущих. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью температура достигнет +13 градусов, а днем повысится до +24. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер в субботу все так же будет дуть с северо-запада, однако жители региона почувствуют, что лето еще не кончилось.

«В Пензенском крае на дежурство заступит антициклон. Дожди существенно ослабеют, да и идти будут кратковременно и местами. А вот температурный режим пойдет вверх, и на улице, особенно в дневные часы, станет по-летнему тепло», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

17 августа в народном календаре - Авдотья Огуречница. Считалось, что солнечный день предвещает теплый, бесснежный ноябрь.

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