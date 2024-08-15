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Общество

В Пензе отремонтировали дороги уже в 164 дворах

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По состоянию на четверг, 15 августа, в Пензе по программе «Мой двор» благоустроили 164 придомовые территории. Основные усилия направлены на ремонт дорог и тротуаров.

Проект инициировал губернатор Олег Мельниченко. По его поручению из регионального бюджета на эти цели дополнительно выделили 400 млн рублей. «Пензенские дворы должны преобразиться», - подчеркнул губернатор.

В Пензе отремонтировали дороги уже в 164 дворах

Проект рассчитан на три года, в 2024-м приведут в порядок 182 двора. Работы уже закончили на 56 объектах в Первомайском районе, 47 - в Октябрьском, 36 - в Ленинском, 25 - в Железнодорожном.

Сейчас процесс идет по 18 адресам: на улицах Чкалова, Ладожской, Рахманинова, Бородина, Терновского, Антонова, Дружбы, проспектах Победы и Строителей.

В Пензе отремонтировали дороги уже в 164 дворах

«Не оставили без внимания и подъездные пути, ведущие к многоквартирным домам. Контракт заключили на 34 объекта. По этому направлению завершен ремонт по 17 адресам, еще 9 - в процессе», - рассказал глава Пензы Александр Басенко в своем телеграм-канале.

В Пензе отремонтировали дороги уже в 164 дворах

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и подъездных дорог должна составить 125,5 тыс. квадратных метров, а тротуаров - 16,3 тыс.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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