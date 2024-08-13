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Общество

Губернатор рассказал об отправке 20 тонн гуманитарной помощи курянам

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Жители Пензенской области активно откликнулись на просьбу помочь эвакуированным курянам. Во вторник, 13 августа, регион отправил первую партию гуманитарного груза.

«Погрузили 20 тонн: бутилированную воду, продукты питания, одежду - все то, что необходимо людям в первую очередь. Также в Курскую область везут 10 ноутбуков, которые требуются волонтерам для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан», - написал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он поблагодарил всех, кто решил оказать поддержку оставшимся без крова людям.

Груз в Курск доставляют сотрудники МЧС. Сбор вещей продолжается. Планируется, что на этой неделе отправят вторую партию гуманитарной помощи, как только КамАЗы вернутся в Пензу.

«То, что пришлось пережить жителям Курской области, - наша общая боль. А победа - наше общее дело. Единение и поддержка друг друга - сейчас самое важное. Спасибо всем, кто не остается в стороне», - отметил в заключение глава региона.

Помощь собирают по адресам: Пенза, Володарского, 17 (офис «Народного фронта»), Кирова, 51, (Многофункциональный молодежный центр).

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Источник — фото областного правительства
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