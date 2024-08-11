За 7 месяцев в регионе в ДТП пострадали более 160 детей

11.08.2024 | 14:46

В Пензенской области в 2024 году зарегистрировали 133 ДТП с детьми. В них погибли 2 ребенка, а 161 получил травмы. Такую статистику по состоянию на 9 августа обнародовала пресс-служба регионального УМВД России.

Для предупреждения ДТП с детьми и снижения тяжести их последствий сотрудники Госавтоинспекции провели более 200 пропагандистских мероприятий.

«Полицейские контролируют состояние автомобильных дорог на маршрутах перевозки детей и возле детских оздоровительных лагерей, проверяют техническое состояние автобусов, перевозящих детей к местам массового отдыха», - отчитались в полиции.

6 августа в селе Черкасском Пачелмского района в ДТП погиб 15-летний подросток. Юноша управлял мотоциклом и врезался в трактор.

15 июня 15-летний подросток погиб в Иссинском районе. Он был за рулем «Лады-Гранты», на 46-м километре дороги Лунино - Исса машина слетела в кювет и опрокинулась. Водитель скончался на месте, его пассажира 2007 года рождения госпитализировали.