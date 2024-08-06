В Пачелмском районе в ДТП с трактором погиб подросток

06.08.2024 | 19:18

Вечером во вторник, 6 августа, в селе Черкасском Пачелмского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб подросток.

Предварительно установлено, что в 17:30 напротив дома № 2а на улице Садовой столкнулись трактор и мотоцикл. За рулем первого сидел 34-летний шофер, второго - 15-летний юноша.

От полученных травм мотоциклист скончался.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

5 августа на улице Ростовской в Пензе в аварию попали 15-летний мотоциклист и его сверстница-пассажирка. Юный водитель врезался в электробудку. Обоих подростков госпитализировали.