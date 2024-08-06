Сетевое издание|18+|Среда|7 авг 2024|00:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пачелмском районе в ДТП с трактором погиб подросток

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером во вторник, 6 августа, в селе Черкасском Пачелмского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб подросток.

Предварительно установлено, что в 17:30 напротив дома № 2а на улице Садовой столкнулись трактор и мотоцикл. За рулем первого сидел 34-летний шофер, второго - 15-летний юноша.

От полученных травм мотоциклист скончался.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

5 августа на улице Ростовской в Пензе в аварию попали 15-летний мотоциклист и его сверстница-пассажирка. Юный водитель врезался в электробудку. Обоих подростков госпитализировали.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УГАИ областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте