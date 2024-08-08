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Общество

В школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновляют пищеблоки

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В Пензенской области в этом году обновят пищеблоки в 72 школах: в Пензе (54), Кузнецке (15) и Заречном (3). Они прошли конкурсный отбор.

В школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновляют пищеблоки

На замену технологического оборудования из регионального бюджета выделено 94 млн рублей, сообщили в министерстве образования.

«Происходит закупка современного оборудования, включая пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки, посудомоечные машины, холодильные шкафы, электрические плиты и мясорубки. Также будет приобретена кухонная посуда и инвентарь для нарезки и раздачи пищи», - рассказал начальник управления образовательной политики общего образования Алексей Кирсанов.

В школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновляют пищеблоки

В Пензе практически все новое оборудование в пищеблоки поставлено, идет его монтаж, уточнил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«Данный проект должен существенно улучшить систему организации качественного и полноценного питания для школьников», - добавил он.

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Источник — фото областного минобра
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