В школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновляют пищеблоки

08.08.2024 | 13:57

В Пензенской области в этом году обновят пищеблоки в 72 школах: в Пензе (54), Кузнецке (15) и Заречном (3). Они прошли конкурсный отбор.

На замену технологического оборудования из регионального бюджета выделено 94 млн рублей, сообщили в министерстве образования.

«Происходит закупка современного оборудования, включая пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки, посудомоечные машины, холодильные шкафы, электрические плиты и мясорубки. Также будет приобретена кухонная посуда и инвентарь для нарезки и раздачи пищи», - рассказал начальник управления образовательной политики общего образования Алексей Кирсанов.

В Пензе практически все новое оборудование в пищеблоки поставлено, идет его монтаж, уточнил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

«Данный проект должен существенно улучшить систему организации качественного и полноценного питания для школьников», - добавил он.