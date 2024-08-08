Омбудсмен прокомментировала ситуацию с логопедами в поликлиниках

08.08.2024 | 12:55

В Пензе родители обеспокоены изменениями в штатном расписании детских поликлиник, вызванными грядущим сокращением должности «логопед», которая относится к педагогическим специальностям, и введением должности «медицинский логопед».

На минувшей неделе мамы и папы, водившие ребят в соответствующие кабинеты, обратились за разъяснениями к уполномоченному по правам ребенка в регионе Елене Столяровой.

В четверг, 8 августа, она рассказала, что в областном минздраве состоялось совещание, на котором обсудили повышение доступности логопедической помощи нуждающимся детям.

По ее словам, специалисты-логопеды, работающие в детских поликлиниках, сейчас проходят курс повышения квалификации в федеральном НИИ по специальности «медицинский логопед». Программа рассчитана до октября.

«В настоящее время их должности не сокращены. С завершением обучения они будут иметь полное право работать в медицинском учреждении. Родители проинформированы мной по телефону, а организаторы коллективного обращения получили разъяснение в письменной форме и по телефону», - сообщила Елена Столярова.