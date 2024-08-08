«Какая свадьба без драки»: как избежать конфликтов на празднике

08.08.2024 | 09:03

Август - месяц свадеб, но не каждое торжество проходит безоблачно. О том, как проконтролировать ситуацию и предупредить развитие негативных событий, рассказала RuNews24.ru эксперт в организации праздников Анастасия Левитина.

В первую очередь она рекомендовала уделить внимание составу гостей. Лучше всего, по словам эксперта, свести число приглашенных к минимуму. Камерные свадьбы сейчас более популярны, чем широкие гулянья, они проходят более задушевно и атмосферно. Поэтому желательно, чтобы за столом находились самые близкие и важные люди. Если они хорошо знают друг друга, то вряд ли будут провоцировать ссоры. Если же среди приглашенных кто-то находится в состоянии конфликта, то лучше не сажать таких людей рядом.

Второй момент, на который обратила внимание Анастасия Левитина, - это ограничение спиртного, которое нередко становится провоцирующим фактором для людей с затуманившимся разумом. В частности, можно установить «барную карту» с фиксированным количеством напитков на человека.

Избежать ссор поможет интересная программа, которая не даст гостям скучать, налегать на алкоголь и выяснять отношения. Игры, конкурсы, танцы, фотозона помогут увлечь участников праздника. И конечно, многое зависит от квалификации ведущего: грамотный специалист вовремя уловит нарастающее напряжение и сумеет разрядить обстановку шуткой или вовлечением гостей в общую затею.

Помимо этих мер, в смету расходов можно включить охрану, которая поможет обезопасить вечер. Чтобы никого не смущать, охранники могут быть в обычной одежде, сливаясь с массой гостей.

На случай возможного конфликта нелишним будет разработать план Б.

«Например, вы можете попросить друга или родственника, который хорошо знает гостей, поговорить с ними и уладить конфликт или вызвать такси до дома зачинщику и вежливо попросить покинуть вечер», - пояснила эксперт.