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Общество

В Пензенской области за полгода 113 детей устроили в замещающие семьи

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В Пензенской области снижается число осиротевших или оставшихся без родительского попечения детей. Если в 2021 году выявили и поставили на учет 313 несовершеннолетних, то в 2022-м - 287, а в 2023-м - 271.

Данные статистики министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан огласил на заседании во вторник, 6 августа.

Около 300 ребят сейчас воспитываются в организациях для детей-сирот, более 3 000 находятся в замещающих семьях (за последнее полугодие были устроены 113 человек).

«Мы не должны допустить возвращения детей из замещающих семей. Прошу разработать в отношении каждого подопечного индивидуальный план сопровождения, привлекать к работе психологов образовательных организаций, психологов школы приемных родителей, проводить беседу с опекуном на уровне руководителя органа опеки и попечительства, заместителя главы по социальным вопросам», - подчеркнул Алексей Качан.

В пресс-службе министерства уточнили, что для оказания методической помощи специалисты ведомства будут выезжать в районы Пензенской области. Запланированы также очные практические семинары, ближайший пройдет 13 августа.

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