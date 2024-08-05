Жены участников СВО смогут вместе с ними находиться в санаториях

05.08.2024 | 15:41

Жены участников специальной военной операции смогут вместе с мужьями находиться в санаториях, где те проходят реабилитацию.

Такая возможность в понедельник, 5 августа, обсуждалась на встрече Президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.

Согласно текстовой трансляции диалога, размещенной на kremlin.ru, Матвиенко рассказала, что в Кисловодске встречалась с бойцами в санатории Министерства обороны и они обратились к ней с просьбой.

«Очень предметно поговорили, все нравится, все хорошо. Но они говорят: «Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории», - процитировала она участников СВО.

Глава государства в свою очередь отметил, что жены - это лучшие специалисты-психологи.

«Это точно. И руководство госпиталя говорит: «Валентина Ивановна, дисциплина будет лучше, будут выполнять все медицинские [предписания]. Ну и, конечно, они не виделись давно с семьями», - отозвалась Матвиенко.

По ее словам, Совфед вместе с Министерством обороны планирует подготовить соответствующие предложения и внести их на рассмотрение Президента РФ.