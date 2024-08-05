Сетевое издание|18+|Понедельник|5 авг 2024|23:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жены участников СВО смогут вместе с ними находиться в санаториях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жены участников специальной военной операции смогут вместе с мужьями находиться в санаториях, где те проходят реабилитацию.

Такая возможность в понедельник, 5 августа, обсуждалась на встрече Президента РФ Владимира Путина и председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.

Согласно текстовой трансляции диалога, размещенной на kremlin.ru, Матвиенко рассказала, что в Кисловодске встречалась с бойцами в санатории Министерства обороны и они обратились к ней с просьбой.

«Очень предметно поговорили, все нравится, все хорошо. Но они говорят: «Вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории», - процитировала она участников СВО.

Глава государства в свою очередь отметил, что жены - это лучшие специалисты-психологи.

«Это точно. И руководство госпиталя говорит: «Валентина Ивановна, дисциплина будет лучше, будут выполнять все медицинские [предписания]. Ну и, конечно, они не виделись давно с семьями», - отозвалась Матвиенко.

По ее словам, Совфед вместе с Министерством обороны планирует подготовить соответствующие предложения и внести их на рассмотрение Президента РФ.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте