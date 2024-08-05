На ремонт 2 детсадов в Сердобске после урагана выделили 12 млн

05.08.2024 | 10:45

В Пензенской области продолжают ликвидировать последствия непогоды. 4 июля в Сердобске из-за разгула стихии оказались повреждены крыши двух детских садов - № 5 в Ленинском переулке и № 14 на улице Ленина.

Из резервного фонда регионального правительства министерству образования выделили 12 млн 191 тыс. 500 рублей на капитальный ремонт кровель. Детсад № 5 получит 2 млн 714 тыс. 900 рублей, № 14 - 9 млн 476 тыс. 600.

Постановление о направлении денег 1 августа подписал председатель правительства Николай Симонов.

Минобр должен проконтролировать, чтобы бюджетные средства были израсходованы эффективно и по назначению.

В тот же день в Сердобске грозу не пережили ели-великаны, росшие в центре города: порывами ветра их выдернуло с корнем. А в деревне Марьевке Пензенского района от удара молнии сгорел дом.