Ураган в р. п. Земетчино: выделены деньги на ремонт больничных корпусов

02.08.2024 | 11:00

Министерству здравоохранения Пензенской области направили 19 млн 859 тысяч рублей на ремонт крыш инфекционного и терапевтического корпусов Земетчинской районной больницы.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда 31 июля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Деньги пойдут в том числе на разработку проектной документации с прохождением экспертизы. В терапевтическом отделении ремонт также затронет входные группы.

Крыши зданий на улицах Калинина и Кирова повредило 7 мая во время урагана, с одного из них кровлю оторвало от стен вместе с кирпичами.

Помимо учреждения здравоохранения, в рабочем поселке сильно пострадала крыша еще одного социального объекта - лицея. Там отошли листы кровельного железа. На восстановление ранее было выделено 3,7 млн рублей.