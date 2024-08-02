Сетевое издание|18+|Пятница|2 авг 2024|12:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Ураган в р. п. Земетчино: выделены деньги на ремонт больничных корпусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Министерству здравоохранения Пензенской области направили 19 млн 859 тысяч рублей на ремонт крыш инфекционного и терапевтического корпусов Земетчинской районной больницы.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда 31 июля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Деньги пойдут в том числе на разработку проектной документации с прохождением экспертизы. В терапевтическом отделении ремонт также затронет входные группы.

Крыши зданий на улицах Калинина и Кирова повредило 7 мая во время урагана, с одного из них кровлю оторвало от стен вместе с кирпичами.

Помимо учреждения здравоохранения, в рабочем поселке сильно пострадала крыша еще одного социального объекта - лицея. Там отошли листы кровельного железа. На восстановление ранее было выделено 3,7 млн рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Подслушано в Земетчино»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте