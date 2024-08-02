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Общество

Предки о погоде 3 августа: После обеда заканчивается лето

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3 августа в Пензенской области перемен от погоды ждать не стоит: снова ожидаются дождь и гроза. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В первые выходные августа Сурский край по-прежнему будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Температурный режим останется ниже обычного на 2-4 градуса», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26, к позднему вечеру температура опустится до ночных отметок.

На протяжении суток будет дуть умеренный западный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду. Во время грозы они, как обычно, усилятся.

Издревле в народе считалось, что после обеда 3 августа заканчивается лето.

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