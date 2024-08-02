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Общество

По чесноку: 1-2 зубчика в день помогут укрепить здоровье

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Чеснок положительно влияет на видовой состав микробиоты кишечника и помогает избавиться от патогенной микрофлоры. Об этом рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Чеснок используется как лекарство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса и является отличным диетическим продуктом, стимулируя образование и выделение желчи, улучшая секрецию ферментов и выделение желудочного сока, способствуя снижению содержания холестерина и глюкозы в крови, улучшая обмен веществ, особенно у больных сахарным диабетом, при ожирении», - цитирует эксперта РИА Новости

Дмитрий Куликов отметил, что чеснок способствует скорейшему выздоровлению при простуде, насморке, болях в горле, ОРВИ, гриппе благодаря высокому содержанию полифенолов, кверцетина и фитонцидов. Активные вещества чеснока разжижают мокроту, что приводит к ее быстрому выведению.

Также чеснок укрепляет стенки сосудов и придает им эластичность.

Как отметил эксперт, оптимальное количество активных соединений организму в среднем могут дать 1-2 зубчика в день.

Однако чеснок противопоказан людям с хроническими заболеваниями почек, гипотиреозом, гастритом и язвой, а также в периоды беременности и грудного вскармливания. Пожилым гражданам следует употреблять этот продукт с осторожностью, чтобы не спровоцировать обострение хронических болезней.

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Источник — фото pxhere.com
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