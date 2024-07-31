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Общество

В Комсомольский парк скоро придут баскетболисты и футболисты

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В Пензе в Комсомольском парке завершается обустройство площадки для игры в баскетбол. Ее уже отсыпали щебнем, заасфальтировали, оградили забором и нанесли разметку.

Сейчас рабочие устанавливают кольца и трибуны. В скором времени они приступят к благоустройству прилегающей территории.

Освещение предполагается сделать к концу августа.

«Помимо этого, в парке готовятся основания под футбольное поле с искусственным газоном и «умную площадку», - рассказали в пресс-службе администрации города.

На последнем объекте хотят сделать беседку «Парад планет», а также игровые и развивающие зоны под названием «Космос», «Метеостанция», «Музыкальная площадка».

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