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Общество

В Пензе собираются реставрировать здание на улице Суворова, 60

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, обеспокоенный судьбой старинного здания в центре города.

«Еще год назад запланировали реставрацию исторического памятника с богатой историей на улице Суворова, 60. Его многие помнят как школу, было в нем и педучилище. Но оно пустует, ветер задувает в разбитые стекла. Какова его судьба?» - поинтересовался он.

Ответ дали в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области. В нем говорится, что здание «Дом жилой», расположенный по адресу: Пенза, ул. Суворова, 60, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения.

Расходы на его содержание и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии несет собственник.

Министерством согласована научно-проектная документация на реставрацию и приспособление к современному использованию здания. По информации, полученной от правообладателя объекта культурного наследия, к проведению реставрационных работ планируется приступить в срок до 1 сентября текущего года.

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