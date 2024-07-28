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Общество

В мэрии Пензы раскрыли, куда будет вести обновленная Тропа здоровья

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Жительница Пензы Татьяна Ф. внесла свое предложение по обустройству Тропы здоровья. Женщина захотела, чтобы конечную точку спуска изменили.

«А возможно сделать так, чтобы, идя с тропы вниз, можно было выйти на какую-нибудь улицу города? Спуск заканчивается тупиком в частном секторе недалеко от дворца спорта «Сура», причем упирается в задний двор одного из частных домов», - написала женщина в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

На обращение горожанки отреагировал представитель администрации областного центра.

«Обновление Тропы здоровья предполагает завершение прогулочного маршрута на улице Красной. В дальнейшем на этой улице планируется выполнить асфальтировку дорожного полотна и ремонт ступеней лестницы, ведущей на Кураева», - сообщил он.

Также в администрации напомнили, что в рамках благоустройства объекта хотят отремонтировать ступени, ведущие к «Самоварнику».

Благоустройство Тропы здоровья осуществляется одновременно со вторым этапом обновления парка Белинского. На работы направили 100 млн рублей.

Специалисты должны укрепить склоны и восстановить подпорные стенки. Кроме того, предполагается монтаж новых фонарей, скамеек, замена асфальта.

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