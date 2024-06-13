Перечислены работы, запланированные на Тропе здоровья

13.06.2024 | 20:19

«Буквально через пару недель начнем еще один важный проект - восстановление Тропы здоровья», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на праздновании Дня России и Дня города 12 июня. Что именно будет сделано, уточнили в управлении культуры.

«Основные работы будут сосредоточены на укреплении склонов, монтаже дренажной системы, замене покрытия пешеходных дорожек и реконструкции системы освещения», - перечислили в ведомстве, отвечая на вопрос от подписчика губернатора во «ВКонтакте».

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

Тропа здоровья уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Жители областного центра не раз в социальных сетях жаловались, что асфальт исчез, дорожка превратилась в полосу препятствий, на которой легко покалечиться.

«А ведь как жалко... Красота пропадает!», «Да уж, на этой не только здоровье укрепишь - то, что есть, потерять недолго!» - сетовали пензенцы в августе 2022-го.

В региональном правительстве тогда согласились с оценкой горожан и отметили, что асфальту вредят потоки воды, образующиеся из-за обильных осадков. Многие месяцы они размывали склоны и разрушили тем самым инфраструктуру зеленой зоны.