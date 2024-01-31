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Из жизни

Трещина и подтеки: прокуратура оценила состояние школы в Норовке

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Жители села Норовка Нижнеломовского района пожаловались на условия, в которых учатся их дети. На сообщения в интернете отреагировали прокуроры и прибыли в школу, чтобы проверить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В одном из классов на стене осыпалась штукатурка, образовалась трещина. К визиту прокуроров ее заделали, и температура в кабинете была в пределах нормы.

Трещина и подтеки: прокуратура оценила состояние школы в Норовке

На стенах здания проверяющие обнаружили многочисленные следы потеков и пришли к выводу о ненадлежащем состоянии кровли.

«В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий). Кроме того, руководителю образовательной организации внесено представление об устранении нарушений законодательства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Устранение нарушений поставлено на контроль.

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Источник — фото областной прокуратуры
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