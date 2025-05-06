Участок дороги на ул. Луначарского в Пензе станет 4-полосным

06.05.2025 | 18:51

На улице Луначарского в Пензе изменится схема организации дорожного движения. Об этом предупредили в городской администрации.

Участок дороги перед пересечением с Каракозова (при движении со стороны Кузнечного переулка) станет 4-полосным.

«Изменения в разметку внесут ночью 6 мая в целях повышения пропускной способности пересечения улиц Луначарского и Каракозова», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Из 4 полос крайняя правая будет предназначена для движения направо, две следующие полосы - прямо, крайняя левая - налево. На выезде с перекрестка в направлении Большого Сурского моста предусмотрены 2 полосы.

«При приближении к Кузнечному переулку добавится полоса слева для совершения маневров левого поворота и разворота. Также предусмотрена установка соответствующих дорожных знаков», - добавили в администрации.