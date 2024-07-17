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Общество

«Термодом» построит в Нижнем Ломове больше тысячи квартир

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«Термодом» заходит в Нижний Ломов. На сегодняшний день холдинг уже реализует в районе несколько проектов. Новый связан с возведением многоэтажек, которые в перспективе сделают районный центр еще более привлекательным для жизни.

«Термодом» планирует участвовать в строительстве многоквартирных жилых домов, чтобы мы могли привлечь в район как можно больше людей, которые будут здесь проживать и трудиться на благо области», - прокомментировала событие заместитель главы администрации Нижнеломовского района Светлана Медведева.

В главном офисе холдинга заявили, что готовы построить на новой территории около 70 тысяч квадратных метров жилья и более 1 200 квартир в течение полутора лет.

«Термодом» построит в Нижнем Ломове больше тысячи квартир

«Это большой вклад нашей компании в развитие района. Думаем, что предложенные нами условия жизни могут также повлиять и на демографическую ситуацию в Нижнем Ломове. Ведь мы построим новые очаги для семей, которые будут с комфортом воспитывать детей», - отметил генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Старт нового проекта от «Термодома» состоится уже скоро, оставить заявку можно здесь. Также все подробности раскроют в офисах строительного холдинга по телефону (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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