«Термодом» показал дизайн-проекты квартир в «Созвездии»

15.07.2024 | 14:51

Корпуса «Атлас» и «Мира», входящие в состав жилого комплекса «Созвездие», уже сданы.

«Если вы хотите своими глазами увидеть всю красоту проекта, понять, как это здорово, когда в квартире полностью стеклянные стены, какие виды открываются перед жителями, с удовольствием проведем для вас экскурсию», - отметили менеджеры холдинга «Термодом».

Уже сейчас можно узнать, как будет выглядеть жизнь в «Созвездии»: застройщик разработал дизайн-проекты квартир, совместив их с реальными видами из окон.

Так, из семейной квартиры открывается вид на лес и озеро. Здесь у каждого свое пространство вдохновения: детская, кабинет с рабочим местом у окна, просторная кухня-гостиная.

При желании есть возможность установить в кабинете телескоп и наблюдать за движением ночных светил, а еще открыть все шторы в спальне и засыпать под мерцание звезд.

Об этих и других свободных квартирах ЖК «Созвездие» расскажут менеджеры холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», «Созвездие-2», «Сфера», «Строймашкапитал». Проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.