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Общество

Жара не отступает: прогноз погоды в регионе на 15 июля

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В понедельник, 15 июля, пензенцам снова придется терпеть жаркую погоду. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ожидается, что температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +27...+32.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду. Не исключены осадки.

«В понедельник из-за близости атмосферного фронта в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра, также локально не исключен град. При этом температурный режим будет выше нормы на 2-3 градуса», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

15 июля в народном календаре Берегиня. Согласно приметам, солнечная погода в этот день говорит о том, что вся неделя будет теплой, а гроза предвещает плохой урожай.

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