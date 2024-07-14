Жара не отступает: прогноз погоды в регионе на 15 июля

14.07.2024 | 16:27

В понедельник, 15 июля, пензенцам снова придется терпеть жаркую погоду. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ожидается, что температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +27...+32.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду. Не исключены осадки.

«В понедельник из-за близости атмосферного фронта в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра, также локально не исключен град. При этом температурный режим будет выше нормы на 2-3 градуса», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

15 июля в народном календаре Берегиня. Согласно приметам, солнечная погода в этот день говорит о том, что вся неделя будет теплой, а гроза предвещает плохой урожай.