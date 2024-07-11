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Общество

Владельца точки с самокатами накажут за размещение у бюста Бочкарева

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Жителя Пензы возмутило размещение рядом с недавно установленным бюстом бывшего губернатора области Василия Бочкарева точки проката самокатов.

«На основании чего на Юбилейной площади рядом с памятником Бочкареву организовали прокат самокатов? Это законно?» - с такими вопросами в сетевое издание «ПензаИнформ» обратился один из читателей.

Редакция направила письмо в администрацию города и в четверг, 11 июля, получила оттуда документ, подписанный замглавы Ярославом Щигоревым и проясняющий ситуацию.

Владельца точки с самокатами накажут за размещение у бюста Бочкарева

В нем говорится, что никто не обращался в мэрию за выдачей разрешения на использование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

«Правоустанавливающие документы на размещение точки проката самокатов на Юбилейной площади у хозяйствующего субъекта отсутствуют», - констатирует Щигорев.

В связи с этим организаторам рекомендовали освободить площадь. Сделать это нужно было до 8 июля.

«Информация о факте размещения точки направлена в администрацию Ленинского района в целях принятия мер по статье 5.1.1 «Торговля в неустановленных местах» Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях», - уточняется в ответе.

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