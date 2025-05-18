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Происшествия

В Пензе самокатчик сбил женщину и скрылся с места ДТП

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В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Ульяновской.

Все случилось напротив дома № 50 в 18:15 29 апреля. Неустановленный водитель электросамоката сбил 55-летнюю женщину, а затем уехал с места происшествия, сообщили в областной ГАИ.

Пешеход получила травмы.

Свидетелей инцидента просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02 или 59-90-05. Также можно прийти по адресу улица Бакунина, 181.

9 мая на Прибрежном бульваре в Засечном 42-летний мужчина, управлявший электросамокатом, сбил 7-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области планируют создать инфраструктуру для СИМ (средств индивидуальной мобильности) и велосипедов. Она включает парковки и отдельные дорожки для движения. В некоторых местах использование самокатов хотят запретить.

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