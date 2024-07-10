Холдинг «Термодом» предлагает клиентам беспроцентную рассрочку

10.07.2024 | 17:04

Многие из тех, кто не успел оформить льготную ипотеку, думают: раз проценты по вкладам неплохие, лучше подкопить и уже затем приобретать жилье. Однако это не совсем удачное решение.

Действительно, проценты по вкладам выросли, но и стоимость квартир не остается неизменной.

Есть несколько вариантов выхода из ситуации, один из наиболее выгодных - рассрочка, в идеале беспроцентная. Это позволит зафиксировать стоимость квартиры, а дальше - на усмотрение покупателя: можно погасить ее полностью или спустя определенное время перейти на ипотеку.

Рассрочка точно будет полезна тем, кто продает свои активы, ожидает получения процентов по вкладу или выводит деньги из бизнеса.

Именно такой вариант - беспроцентную рассрочку на период строительства дома - предлагает своим клиентам холдинг «Термодом».

На какие объекты распространяется предложение и какие документы понадобятся, расскажут менеджеры офисов продаж застройщика по телефонам 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

* Предложение действует в строящихся домах (срок - до сдачи дома), а также в сданных корпусах «Мира» и «Атлас» ЖК «Созвездие». Каждый вариант рассрочки рассматривается индивидуально. Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Застройщики - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Термодом-групп», ООО «СЗ «Термодом-оптима», ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Новэлла-3», ООО «СЗ «Термодом-Стройсервис», ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Ньютон», ООО «СЗ «ТермодомРиелт», ООО «СЗ «Сфера», ООО «СЗ «Термодом-гарант».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.