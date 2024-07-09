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Общество

За полгода в Пензенской области в ДТП погибли 84 человека

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За 6 месяцев 2024 года в Пензенской области случилось 690 ДТП, в которых 84 человека погибли и 956 получили травмы различной степени тяжести.

Статистическая информация прозвучала на оперативном совещании в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону во вторник, 9 июля.

Было отмечено сокращение количества происшествий с участием пьяных водителей и автомобилистов, лишенных прав, но почти в 2 раза выросло число аварий с участием детей и подростков.

«В этом году зарегистрировано 50 ДТП, в результате которых 1 ребенок погиб и 68 получили травмы. Стоит отметить, что в 18 случаях, где пострадали юные пассажиры, именно родители являлись виновниками дорожно-транспортных происшествий, а еще в 5 ДТП были выявлены факты нарушений правил перевозки детей, в частности отсутствие удерживающих устройств либо пренебрежение ремнями безопасности», - отметил врио начальника управления Денис Канайкин.

Чаще всего аварии происходят из-за выезда на встречную полосу и несоответствия скорости конкретным условиям движения.

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