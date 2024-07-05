Алиментщик перестал скрываться от приставов и отправился в зону СВО

05.07.2024 | 12:10

В Шемышейском районе 46-летний местный житель решил служить по контракту, чтобы погасить долги по алиментам.

Суд обязал мужчину выплачивать на содержание 2 маленьких детей половину от всех заработков. Однако о своей ответственности отец забыл около года назад. За это время накопился долг более чем в 200 000 рублей.

Сельчанин нигде не работал и скрывался от судебных приставов. Однако служители закона нашли его и доставили в отдел.

«В отношении него был составлен административный протокол, и впоследствии мировым судьей судебного участка Шемышейского районного суда Пензенской области ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком 40 часов», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Алиментщика предупредили: дальнейшее игнорирование родительских обязанностей приведет к возбуждению уголовного дела. Мужчине вручили буклет с информацией о военной службе по контракту и предложили обратиться в военкомат.

«Мужчина принял для себя верное решение и пошел на службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», - добавили приставы.