Пензенские приставы за год взыскали с алиментщиков более 600 млн рублей

29.05.2025 | 21:29

В Пензенской области в 2024 году взыскали долги по алиментам на 667 млн рублей, рассказал руководитель регионального УФССП РФ Николай Илькин.

По его словам, задолженность алиментщиков уменьшается. Положительного результата удалось достичь благодаря системному подходу и мерам принудительного характера.

К последним относятся, например, арест имущества и его последующая продажа, запрет регистрационных действий с недвижимостью или транспортным средством, ограничение права на выезд за пределы страны, взыскание сумм из доходов (зарплаты, пенсии) и средств на счетах в банках.

Также за неуплату алиментов могут привлечь к административной ответственности. В 2024-м такую меру применили к 357 должникам.

В отношении нерадивых родителей приставы возбуждают и уголовные дела. В прошлом году таких было 491.