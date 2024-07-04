В Пензе молодежь захотели избавить от страха визита в храм

04.07.2024 | 08:42

Молодым жителям Пензы хотят показать красоту богослужения, евхаристии (таинства, которое заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. - Прим. ред.), а также избавить от страха посещения храма.

С этой целью для юношей и девушек организовали молодежную литургию.

Приглашение на службу опубликовали в группе Пензенской епархии соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что молодежная литургия отличается от обычной, Божественной, только тем, что на ней «присутствуют преимущественно молодые люди, служат молодые священники, поют и читают также молодые люди».

Литургия состоится в субботу, 6 июля, в Воскресенском храме при епархиальном управлении (Соборная площадь, 1). Начало службы - в 8:00.