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Общество

На ул. Карпинского, Фурманова и 8 Марта отключат горячую воду

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В Пензе запланировано очередное отключение горячего водоснабжения из-за гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

На этот раз без ресурса останутся:

- ул. Карпинского, 29 (детский сад № 106), 33, 33а, 33Б, 35, 37, 41, 43а (школа № 12), 45;

- ул. 8 Марта, 3, 5 (детский сад № 21), 7, 9, 11а (детский сад № 22), 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а (школа № 11), 23 (детский сад № 145), 25, 27, 27а, 27Б, 29, 29а (ТЦ «Март»), 31;

- ул. Фурманова, 1а, 9 (детский сад № 111), 13, 15, 17, 19, 21;

- проспект Победы, 12, 14, 20, 22.

Горячей воды не будет с 13:00 пятницы, 5 июля, по 20:00 пятницы, 19 июля.

В период гидравлических испытаний ресурсники рекомендуют пензенцам не находиться и не оставлять машины вблизи теплотрасс, не заходить за ограждения объектов, где идет ремонт, не подходить к местам возможного выхода воды на поверхность или провалов грунта.

С 1 июля в Пензенской области, как во всей России, планово повысили тарифы на коммунальные услуги. В среднем по региону (за исключением Пензы) тепловая энергия для населения подорожает на 10,77%.

Пенза отнесена к ценовой зоне теплоснабжения, где тарифы на тепловую энергию не подлежат государственному регулированию. Здесь повышение ожидается на уровне, не превышающем 12,8% для потребителей филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» и 11,8% для иных теплоснабжающих организаций.

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