Спутник удивил эксперта из фонда «Сколково»

01.07.2024 | 16:36

Новости о Городе Спутнике продолжают разлетаться по стране. В первую очередь это происходит благодаря гостям микрорайона. Приятные впечатления на этот раз увезли с собой представители инновационного центра «Сколково», с которым сотрудничает застройщик Спутника - холдинг «Термодом».

«Спутник - это масштабно. Здесь получилось сопоставить вместе и природу, и шикарную застройку. По застройке, кстати, видно, что решения принимают обдуманно. Много что впечатлило, а вид из квартир на 24-м этаже - просто без комментариев», - поделился впечатлениями от визита главный эксперт фонда «Сколково» Артем Войтенков.

На сегодняшний день Город Спутник - это более 60 многоквартирных домов общей жилой площадью свыше 1 миллиона квадратных метров. Функционирует две школы, восемь детских садов, две поликлиники, один крупный крытый бассейн. В 2023 году Спутник официально признан достижением Пензенской области. Одна из его главных достопримечательностей - набережная с тропой здоровья, построенной «Термодомом» вокруг бывшего песчаного карьера.

Сейчас полюбоваться красотами здешних пейзажей, опробовать все варианты отдыха у воды и на воде, а также посетить яркие праздники на фонтанной площади Спутника имеют возможность примерно 50 тысяч местных жителей.

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