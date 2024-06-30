Жара не отступит: прогноз погоды в Пензе на 1 июля

30.06.2024 | 15:53

В понедельник, 1 июля, жителей Пензенской области ждет жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Температура ночью +11...+16 градусов, днем +28...+33.

Ветер подует с запада со скоростью до 11 метров в секунду. На фоне переменной облачности пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

1 июля в народном календаре Ярилин день. Согласно приметам, безоблачная погода предвещает тепло до конца лета, а утренний туман - жаркие и душные дни.