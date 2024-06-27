В Заречном снова 3 дня будут отключать горячую воду

27.06.2024 | 22:00

В Заречном в течение 3 дней - во вторник, среду и четверг следующей недели (2, 3 и 4 июля) - будут отключать горячую воду.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, планируется проведение гидравлических испытаний.

Горячей воды не будет с 8:00 до 17:00.

Мероприятия направлены на проверку прочности и надежности трубопроводов тепловой сети. После первого этапа испытаний ресурсники выявили дефектные участки на проспекте Мира, 14, и проспекте 30-летия Победы, 17.

Второй этап проводился 21, 22 и 23 мая.

В Пензе ресурсники из-за гидравлических испытаний отключили горячую воду в Арбекове. Сначала ее обещали вернуть 23 июня, потом срок перенесли на 28-е.