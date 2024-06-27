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Общество

Диетолог: Молоко, пицца и шоколад могут быть опасны для кожи

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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева предупредила: молочные продукты, полуфабрикаты, фастфуд и шоколад могут нанести вред коже. Об этом она рассказала NewsInfo.Ru.

По словам эксперта, сальные железы чувствительны к повышенному содержанию углеводов и жирных кислот. Сальный секрет (себум), который увлажняет, согревает и защищает кожу, при нарушении работы желез густеет, забивает поры кожи и окисляется. В результате образуются угри, или акне.

Некоторые продукты могут усиливать этот процесс. Первыми в ряду потенциально опасных стоят молочные изделия. Кроме того, нарушать себорегуляцию могут продукты промышленной переработки - фастфуды, пиццы, сосиски, полуфабрикаты.

«Они содержат трансжиры, у которых неправильная химическая формула. Это тоже нарушает метаболомику сальной железы», - пояснила врач.

Кроме того, сальные железы могут быть чувствительны к быстрым углеводам, поэтому опасно излишнее употребление сладостей, особенно шоколада, в котором могут быть нездоровые пальмовые жиры.

Наталья Яковлева отметила, что на каждого человека еда влияет по-разному: у одного повышенное салоотделение могут вызывать все молочные продукты, у другого - только молоко. Она рекомендовала наблюдать за своим питанием и отслеживать, какие продукты повышают сальность кожи.

Ранее кондитер Марина Романова назвала горький шоколад, содержащий не менее 70% какао, самым чистым и полезным. Здоровый взрослый человек может съедать его до 50 граммов в день.

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