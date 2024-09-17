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История

История Пензы: Пролет кометы над городом связали с трагическими событиями

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1910 году многих жителей Земли взволновало интригующее и в тоже время тревожное известие от астрономов: в мае мимо планеты должна пролететь комета Галлея. Однако паника в обществе началась задолго до этого события.

В тревожной обстановке ожидания кометы в январе 1910 года в небе над Южным полушарием заметили другую, видимую даже днем. К 15 января ее смогли наблюдать и на территории Пензенской губернии.

В местной прессе сохранилось описание необычного космического явления: «Вечером, спустя час после заката солнца, на небе появилась комета, которая резко выделялась от окружающих звезд своим хвостом. Изменялась величина хвоста. Сначала не особенно большой, он постепенно удлинялся и к концу наблюдения достиг громадной длины. Комета была видима в продолжение часа, быстро продвигаясь к западному горизонту».

Впоследствии небесное тело назвали Большой январской кометой 1910 года и присвоили обозначение C/1910 A1. Согласно современным исследованиям, сейчас она улетела далеко от Земли и путешествует по созвездию Орла.

В Сурском крае появление небесного тела разделило жителей на два лагеря: одни превратили это событие в праздник и даже поздравляли друг друга на улицах фразой «С кометой!», другие видели в ней предвестника трагических событий. Чуть позже последние начали связывать начало Первой мировой войны и революции в Российской империи именно с этим небесным телом.

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