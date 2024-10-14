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Общество

Пензенцы могут наблюдать в небе «комету века»

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Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которую еще называют «кометой века», в настоящее время привлекает внимание всех любителей астрономии и не только. Она двигалась по своей орбите в сторону Солнца и Земли и 12 октября приблизилась к Земле на расстояние около 71 миллиона километров.

Это ее ближайший подход за последние 80 000 лет, сообщает gismeteo.ru.

Когда яркость кометы достигла пика, ее стало можно наблюдать в небе даже невооруженным глазом. Она медленно побледнеет к концу октября, удалившись от Земли и Солнца.

Наблюдают за небесной странницей и пензенцы. Многим уже удалось запечатлеть ее. «Засняли комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS. Невооруженным взглядом сложно разглядеть. На смартфоне в разы ярче!» - написала читательница PenzaInform.ru, которая поделилась кадрами с редакцией.

Лучше всего комету видно вечером после заката. Нужно выбрать место подальше от городских огней и смотреть в юго-западную часть небесного свода.

Комету назвали Цзыцзиньшань-ATLAS в честь открывших ее китайской обсерватории Цзыцзиньшань и системы телескопов ATLAS в Южной Африке.

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Источник — фото и видео Ekaterina
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