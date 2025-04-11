В День космонавтики пензенцам бесплатно расскажут о Луне

11.04.2025 | 15:39

В субботу, 12 апреля, в День космонавтики, в Пензенском планетарии пройдет бесплатная полнокупольная лекция о спутнике Земли - Луне.

Мероприятие состоится в Звездном зале, проведет его научный сотрудник Анна Сдобина, начало в 19:00.

«Требуется предварительная запись по телефону 8 (8412) 67-90-02», - предупредили в планетарии.

В 20:00 можно будет посмотреть на настоящую Луну - в переносной телескоп.

Мероприятие из цикла «Тротуарная астрономия» проведут на площади перед планетарием при ясной погоде. Записываться на него не нужно.