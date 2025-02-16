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Общество

Пензенцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление

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Жители Пензенской области, как и всей России, смогут наблюдать редкое астрономическое явление - малый парад (или выравнивание) планет. Такое событие происходит лишь один раз в год.

На небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс, сообщают специалисты Московского планетария.

Пензенцы смогут увидеть только 4 планеты: Сатурн, Меркурий, Нептун и Венеру. Они появятся в узком секторе неба с разбросом в 20 градусов. Легче всего будет заметить Венеру - она станет сиять ярче.

Малый парад планет ожидается 28 февраля с 18:30 до 21:30 по московскому времени.

В конце августа 2024 года пензенцы также могли наблюдать парад планет. Невооруженным глазом можно было различить Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. А чтобы увидеть Нептун и Уран, требовался телескоп или мощный бинокль.

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